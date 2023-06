Vladimir Quesada responde a las críticas por sus decisiones en Saprissa

Después de sufrir su primera derrota con Saprissa, aquel sonado 3-0 frente a la Liga en el Estadio Alejandro Morera Soto, Vladimir Quesada, técnico de los morados, fue blanco de las críticas.

Algunos le señalaron que no tenía una buena lectura de los partidos, otros cuestionaron sus cambios y criticaron el hecho de que un futbolista estuviera en las gradas en un juego y al siguiente fuera titular. Se habló de manoseo por parte de Quesada en las formaciones y hasta lo compararon con Andrés Carevic, quien, al menos en los últimos encuentros, siempre utilizó la misma alineación.

“Me puse a hacer números con mi hijo Alejandro y normalmente el 80% del equipo se mantuvo, que son nueve jugadores. Los que cambiaban eran dos, pero teníamos que buscar opciones, diferentes posibilidades. Si no las hubiéramos hecho, la gente también nos habría criticado”, dijo Vladimir en entrevista en el programa Encuentro Deportivo, con su hermano Yashin Quesada.

LEA MÁS: A Christian Bolaños, David Guzmán y Marvin Angulo no les alcanzan las vitrinas para tantas copas

Con la serenidad que lo caracteriza, Vladimir manifestó que siempre habrá comentarios y que los aficionados opinarán y cuestionarán sus decisiones.

“Entendemos que la gente siempre se va a expresar por algo, ya sea porque cambiamos jugadores o porque no los cambiamos. Arriesgamos, tomamos decisiones, creímos que eran las mejores decisiones. Probablemente, como no somos perfectos, también cometimos errores, pero de eso también se aprende”, indicó el timonel.

Para Quesada, lo mejor es que obtuvo una buena respuesta del plantel, lo cual los llevó a conseguir el bicampeonato.

“Gracias a Dios, al trabajo del cuerpo técnico y, sobre todo, a la labor de los jugadores. Al final, cada uno de ellos respondió y eso muestra lo que siempre dije: tenemos credibilidad y una planilla de 26 jugadores profesionales. Si están en el equipo es porque pueden ayudarnos y nos ayudaron. Ellos pueden estar seguros que confíamos en ellos”, expresó Vladimir.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dijo que no le preocupa si no le reconocen méritos por el campeonato, para él quienes hicieron posible el bicampeonato son los jugadores. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador saprissista insistió que el bicampeonato es de los jugadores y mencionó a Ángel Catalina, gerente deportivo del club, como el artífice de lo conseguido en los dos torneos que ganó Saprissa.

“Quiero darle el crédito que don Ángel merece, porque él realmente es quien construyó todo esto desde el principio. Creo que ha hecho las cosas de muy buena manera, en silencio, con un perfil bajo, pero las ha sabido hacer muy bien. Le agradezco la confianza que me tuvo en su momento cuando me volvió a abrir las puertas de Saprissa y después al considerarme como una de las opciones para dirigir al equipo, porque creo que, como profesional que es, yo no era la única posibilidad para hacerme cargo del plantel”, destacó Vladimir.

Quesada dijo que no le preocupa si a él no le reconocen méritos por el campeonato, ya que en redes sociales algunos han manifestado que cualquiera podría haber logrado el cetro con el equipo que tiene Saprissa.

A mí no me preocupa. En el cuerpo técnico tenemos claro que quienes ganan los partidos y los campeonatos son los jugadores, y eso lo aprendí cuando jugaba en la cancha”, afirmó el técnico.

Vladimir agregó que quizá aportó algo para el título porque estaba al frente y junto a su cuerpo técnico tomó decisiones, algunas en conjunto y otras que él definió, pero insistió en que el mayor mérito del objetivo logrado pertenece a los futbolistas.