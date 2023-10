Vladimir Quesada quedó más que satisfecho con el empate y terminó elogiando al Motagua

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, expresó su satisfacción por el empate conseguido por su equipo en Honduras, donde igualó 2-2 con el conjunto del Motagua.

Al menos esa fue la sensación que dejó durante la conferencia de prensa luego del encuentro de repechaje que le dará al ganador de la serie, un boleto para jugar en la Concacaf del 2024.

Según Vladimir, Saprissa logró controlar gran parte del juego contra Motagua y elogió al equipo hondureño. En el juego de vuelta, espera que su escuadra pueda marcar la diferencia y asegurarse la victoria.

- ¿Qué sensación les dejó el empate y qué destacan de su visita a Honduras?

- Fue un escenario difícil para nosotros, histórico. Los equipos hondureños y costarricenses siempre han tenido una hermosa rivalidad deportiva, y este partido no fue la excepción. Sabíamos que iba a ser un encuentro difícil. Entendemos que Motagua estaba en su casa, ante su afición, y a pesar de no estar en un buen momento en el torneo local, encontramos a un equipo aguerrido que buscó nuestro arco en todo momento.

“Durante gran parte del partido, logramos controlar su juego con buenas posesiones de balón, pero es un equipo bien conformado, con buenos jugadores, y a pesar de estar en desventaja en dos ocasiones, nunca se rindieron. Fue un hermoso partido, y el marcador pudo haber terminado en 4-4. Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado. Siempre queremos ganar, como es nuestra costumbre, pero con la repartición de puntos, todo queda por definirse en San Juan de Tibás”

- ¿Decidió alinear a Michael Chirinos debido a su conocimiento del Motagua, la cancha y el ambiente del partido?

Michaell Chirinos venía de una lesión, y hemos estado dándole minutos para que recupere su mejor forma física. Es un jugador que conoce el entorno, la cancha y al equipo rival, lo cual era importante para nosotros. La idea era darle a Michael 60 o 65 minutos y luego sustituirlo, debido a que apenas se recupera de la lesión. Estamos muy satisfechos con su desempeño, y creemos que tiene un gran potencial que irá aflorando a medida que recupere su forma física.

- ¿Cree que la serie estará a su favor en el partido de vuelta?

- Nuestra intención es definir la llave en nuestro estadio, pero sabemos que no será tarea fácil, como Motagua lo demostró. Nos complicaron en todo momento, y es un equipo aguerrido y bien dirigido. Queremos ganar, pero comprendemos que será un reto.

- ¿El partido se desarrolló de acuerdo a su planificación?

- Ejecutamos nuestro plan estratégico y táctico de manera efectiva. El plan de trabajo fue comprendido y ejecutado de manera exitosa por los jugadores. Jugamos contra un gran equipo, y esperamos que en el próximo partido las cosas sean diferentes en nuestro campo y con el apoyo de nuestra afición.

- ¿Cree que la eliminación de equipos costarricenses y hondureños ante equipos de Panamá y Nicaragua muestra un cambio en el poderío de ambos conjuntos?

- El fútbol está cambiando. Tanto hondureños como costarricenses hemos mantenido una hegemonía en la región centroamericana, pero ahora los equipos de otras naciones vecinas están mejorando. Costa Rica y Honduras deben estar atentos, ya que estos equipos centroamericanos han evolucionado significativamente, y no podemos descuidarnos. No estamos acostumbrados a que equipos grandes de Costa Rica y Honduras se encuentren en esta situación, pero debemos levantar la cabeza y trabajar, no hay otra opción.

- ¿Considera que el gol de visitante puede ser clave, dado que marcaron dos?

- Nos hubiera gustado marcar la diferencia en el marcador y tuvimos oportunidades para hacerlo. Sin embargo, Motagua nos empató en dos ocasiones. El gol como visitante es un factor importante para clasificar, y en este momento nos favorece en caso de empate por menos de dos goles. Aunque no estamos pensando en eso, nuestra mentalidad deportiva nos impulsa a buscar la victoria en el próximo partido.