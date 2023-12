Vladimir Quesada predijo el gol: Michaell Chirinos cuenta lo que el técnico le dijo un día antes de la final

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, le dijo algo a Michaell Chirinos que lo dejó pensando la noche antes de la final contra Herediano.

En medio del festejo por la obtención del título 39, Chirinos, quien logró el gol de la victoria de su equipo 1-0 ante los rojiamarillos y desató la locura entre los aficionados morados, reveló que Vladimir le manifestó que jugaría contra Herediano y que iba a anotar.

“Cuando él me dijo eso, me quedé toda la noche pensando en poder concretar. No se me salía de la cabeza que iba a hacer un gol y entonces, al ver el balón en la red, se me vinieron a la mente las palabras del profe Vladimir”, contó Chirinos.

Michaell, quien fue el último refuerzo de Saprissa para el Torneo de Apertura 2023, estaba doblemente feliz, por el título y porque la anotación fue la primera que consigue con los morados en el campeonato nacional.

“Sí, es mi primer gol. He tenido momentos muy lindos en mi carrera, pero este gol es especial, porque es en una final, fuera de mi país y estoy lejos de mi familia. Estoy solo acá, me tocó celebrar solo”, afirmó Michaell Chirinos.

En la jugada del gol, el hondureño contó que no tuvo necesidad de avisarle a Christian Bolaños que le diera el pase, no lo llamó. Recordó que solo hizo el movimiento y sabía que el balón le iba a llegar porque Bolaños tiene una buena visión de juego.

“Con Christian me entendí muy bien y estoy feliz por la carrera que tuvo. Lo enfrenté en selección, lo vi jugando Champions en Europa y ahora compartí con él y le deseo lo mejor”, señaló Michaell.

Michaell Chirinos, delantero del Deportivo Saprissa, elogió el pase de Christian Bolaños que lo llevó a anotar. 'Tiene una gran visión de juego', comentó Chirinos. (MAYELA LOPEZ)

El punta catracho añadió que en su carrera ha ganado cerca de 12 títulos, la mayoría de ellos con el Olimpia de su país, pero para él, la copa 39 con el cuadro tibaseño es la mejor.

Lo calificó como el más importante porque es fuera de Honduras y porque una lesión no le permitió tomar el ritmo que deseaba en su primera campaña vestido de morado.

“Para mí es importante ganar el título y estoy muy contento y agradecido con Dios por traerme a este equipo y por darme la oportunidad de hacer el gol en la final. Esto me va a marcar para el resto de mi vida, haber anotado, salir campeón y la verdad que el equipo, cuerpo técnico, la dirigencia y la afición se lo merece”, destacó Chirinos.

Michaell Chirinos parte a Honduras, desea descansar, reunirse con la familia y ver a su hija, pero prometió volver mejor. Es consciente de que no tuvo un gran torneo; al principio, casi no jugó porque, según expresó, no hizo pretemporada y eso le afectó. Cuando tomaba ritmo, una lesión lo alejó por 40 días de los terrenos de juego.

Ahora, Chirinos pretende que todo eso quede en el pasado. Tiene en mente prepararse de la mejor manera, jugar más, hacer un mejor certamen y, por qué no, ser considerado uno de los mejores extranjeros. Michaell reconoció que su primera campaña con Saprissa no fue como la esperaba; incluso, al calificarse de 1 a 10, dijo que se ponía un 6.