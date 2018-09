La molestia mía fue porque no le salió, no porque no lo anotó. Los que conocemos a Mariano, sabíamos lo que iba a hacer, pero no le salió lo que él quiso, es un gran jugador, un gran profesional, igualmente siguió con la cabeza muy tranquila y siguió haciendo el trabajo que desarrolló antes del tiro de penal. Esperemos que la próxima vez la pueda anotar. En otras oportunidades nos ha salvado, él se autocritica, es de los jugadores más pensantes en el terreno de juego, más profesionales.