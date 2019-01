Muy tranquilo. Bien. Yo tengo una gran fortaleza. Difícilmente he notado eso que usted dice, pero lo respeto. Difícilmente la gente viene aquí a molestar. Ahí, cada cuanto, viene un aficionado y dice, ‘Vladimir, saque a Venegas’, solo para decir un ejemplo. Y luego aparece otro que dice, ‘Vladimir no saque a Venegas, saque a Jordan’. Y ese mismo aficionado a los cinco minutos dice, ‘no saque a Jordan, saque a Cabral’. Y yo los entiendo, tengo mucho tiempo en este equipo y si algo he aprendido es a llevar la presión. Nosotros siempre decimos que el que no sabe manejar la presión, no puede estar en un equipo tradicional como Saprissa.