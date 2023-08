Vladimir Quesada da una buena noticia al saprissismo sobre Kendall Waston

Saprissa afina detalles para enfrentar a Cartaginés este sábado. El duelo está programado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Vladimir Quesada, técnico de los morados, reveló que en el grupo ya se ha integrado un jugador que estaba lesionado y que podría tener participación contra los brumosos.

Se trata de Kendall Waston, quien desde su regreso de la Copa Oro, donde jugó con la Selección, ha tenido una participación limitada con el club tibaseño. Waston volvió con una molestia en la rodilla izquierda, lo que lo llevó a someterse a un tratamiento de plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico, según informó el departamento de prensa de Saprissa, antes de la tercera fecha frente a Guanacasteca.

Sin embargo, para el choque del sábado contra Cartaginés, Vladimir podrá contar con Kendall, aunque no confirmó si lo incluirá en el once titular.

“Kendall ha participado en entrenamientos grupales y se ha mostrado en muy buena forma. Al final, tendremos que tomar una decisión consultando al cuerpo médico, al preparador físico y al equipo de readaptación. Obviamente, también tendremos en cuenta la opinión de Kendall, quien nos indicará si puede ser considerado. Hasta ahora, se suma al grupo para ser considerado en la competencia del sábado”, dijo Vladimir.

De las cuatro fechas que Saprissa ha disputado, Kendall solo ha jugado once minutos, ingresando como suplente en la jornada uno contra Sporting. En relación con los demás lesionados, Quesada destacó que Mariano Torres, Christian Bolaños, Luis Paradela y Ricardo Blanco no han participado en los entrenamientos grupales.

“He conversado con Ricardo. Tenemos buenas referencias y su proceso de recuperación progresa bien. Los demás jugadores (los no lesionados) han participado en entrenamientos grupales y compiten por un lugar, ya sea en el equipo titular o en la banca”, indicó Vladimir.

El entrenador agregó que esta semana, en la que no tuvo compromisos de Concacaf ni del torneo local, le permitió trabajar en aspectos específicos que considera necesitan mejorarse. También reforzó las áreas en las que cree que han estado funcionando bien.

Kendall Waston tenía un problema en la rodilla izquierda, pero Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dijo que ya se recuperó y podría jugar este sábado. (Jose Cordero)

“En esta semana, con uno o dos días de trabajo, entendemos que los jugadores deben alcanzar un buen nivel y esperamos que esto se refleje en el terreno de juego. A pesar de las bajas por lesiones y algunas sanciones, creo que hemos tenido un buen desempeño. En el vestuario, tengo un grupo de profesionales sólidos y solidarios que comprenden su rol y lo cumplen de manera excepcional”, expresó el entrenador morado.

En relación al partido frente a los brumosos, Vladimir espera que sea igual de intenso que el que tuvieron en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde su equipo se impuso 1-0.

“Ese es el tipo de partido que vislumbro. Modestia aparte, lo que me han enseñado es que debemos salir a la cancha a tratar de ganar los partidos de la mejor manera, utilizando todas las formas correctas y aplicando el fair play de manera adecuada para vencer al rival. Dado el historial de Paulo César Wanchope en el fútbol nacional y en base a su experiencia como jugador, no espero menos que un equipo que quiera jugar fútbol y que no interrumpa el flujo del partido. Espero un juego con la misma intensidad que tuvo ese encuentro y confío en que así será”, destacó Vladimir.

En juego está el primer puesto que ostenta Cartaginés, que tiene 10 puntos, uno más que Saprissa. Sin embargo, los morados apuntan a la victoria para ascender y tomar el liderato.

“Entendemos que si hacemos una buena presentación, podemos alcanzar la cima del torneo. Esa es la mentalidad que impera en Saprissa y los jugadores saprissistas se entrenan para ganarlo todo”, mencionó Vladimir.”