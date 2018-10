Es difícil explicarlo, solo le puedo decir que esto es fútbol y entiendo que la única forma de salir adelante con esto es tener tranquilidad, no volverse loco y trabajar, y eso es lo que haremos. Trabajamos bien en la semana, pero es un asunto de toma de decisiones. Tenemos que ponerle mucha atención a las cosas que estamos haciendo y tomar mejores decisiones. Creo que lo que lamentablemente ha sucedido es que hemos dejado de anotar, porque las opciones las fabricamos, pero no estamos siendo tan certeros como fuimos en la primera vuelta o en el torneo anterior, pero es una cuestión de paciencia. Las cosas se van a revertir, no haciendo una tormenta en un vaso de agua. En el camerino hay tristeza, no estamos conformes, no estamos tranquilos.