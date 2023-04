Vladimir Quesada: ‘Kendall Waston y Mariano Torres deben jugar el próximo partido’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, no utilizó a Kendall Waston y Mariano Torres ante Sporting, aseguró que están con molestias y tras la experiencia de jugar sin ellos, adelantó que volverán para el próximo encuentro ante Grecia.

El técnico reconoció que ante los aurinegros no fue el mejor partido de Saprissa y según manifestó fue por las dimensiones de la cancha y por ser de césped sintético.

- ¿Cómo le salió el ensayo sin Mariano Torres y Kendall Waston. Además, qué le faltó al equipo?

- Fue un partido un poco extraño, así lo sentí en todo momento, obviamente por las dimensiones del terreno de juego y el césped sintético donde no estamos acostumbrados a jugar. Fue extraño porque hubo mucho respeto entre ambos equipos.

Mariano y Kendall presentaron en la semana algunas molestias. Mariano viene tres semanas con una fascitis plantar y lo hemos sostenido y se nos presentó la posibilidad de poderlo descansar. Afrontamos el partido con la mayor responsabilidad y seriedad y a la cancha salió la mayoría del equipo que ha venido jugando.

- ¿Qué puede sacarle en este último juego que le queda de cara a las semifinales?

- Es bien entendida la situación que vivimos con tarjetas amarillas con algunos futbolistas y vamos a tomar las precauciones del caso para el próximo partido, pero necesitamos darle continuidad a muchos de ellos, por eso no esperen grandes cambios, porque la idea es que los muchachos lleguen lo mejor posible a semifinales. No es conveniente que estén alejados de la cancha y romperles el ritmo que traen, por ejemplo para el próximo partido Kendall (Waston) y Mariano (Torres) deben jugar.

(Jose Cordero)

- ¿Le pasa por la cabeza cuál será el rival de Saprissa en semifinales?

- Vuelvo a decir, lo que siembra usted recoge y para los mal pensados que creyeron que Saprissa se venía a regalar, eso no es así. Saprissa no tiene esos valores, no es lo que nos inculcaron. Salimos a ganar independiente del rival que esté al frente y no escogemos rival, Saprissa siempre sale a ganar.

- ¿Qué tanta inestabilidad le crea lo que se habla del futuro de algunos jugadores, incluso se llegó a decir que Esteban Alvarado se iba para San Carlos?

- Ninguna inestabilidad y a pesar de que tal vez no fue nuestro mejor partido, por lo que comenté de la cancha, no nos preocupamos por esas situaciones. Cada uno arreglará sus situaciones contractuales como mejor les convenga, pero dentro del seno del camerino esto no hace mella, ni las situaciones anteriores. Los líderes saben llevar al grupo a lo que queremos y vamos a pelear por el bicampeonato, ellos van a dejar todo en la cancha y así lo han demostrado.