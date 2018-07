“A los de Primera ahorita les hacemos ver eso, ahora somos campeones pero necesitamos el bicampeonato. Hace tiempo en este país un equipo no gana el bicampeonato y queremos que sea el Saprissa, en eso trabajamos, con charlas pequeñas y videos, reforzando lo que hacen instituciones en el mundo como la Juventus, o el Bayern Múnich, son ejemplos a seguir, jugadores en élite mundial que no se cansan de ganar. Hacemos que entiendan eso y lo repitan, ¿por qué no podemos?", añadió.