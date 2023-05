Vladimir Quesada: ‘Hay espíritu de lucha con miras a obtener el bicampeonato’

-¿Qué valoración hace de la victoria ante Herediano?

Es importante ganar y más de visita, y obviamente si ganamos hay diferencia de goles y es importante por la reglamentación anotar de visita. Nosotros lo dijimos en la semana que siempre vemos el marco contrario y para eso nos preparamos. El equipo nuevamente muestra consistencia independientemente del rival, si es la talla del Herediano o si es un equipo de media tabla para abajo. Ganamos un partido, pero entendemos que no todo está ganado.

”Ahora vamos a nuestro campo, con nuestra afición, con la más leal, para nosotros eso es importante. Ahora es importante que sepan que tenemos los pies en la tierra, y aunque vamos con una ventaja debemos hacer un gran trabajo ante un equipo como es Herediano”.

¿Por qué el equipo perdió el dominio en el segundo tiempo?

Es normal más en esta cancha, sobre todo contra el marco sur que jala. Más cuando se nos cargó un poco el juego contrario a pelotazo. Empezamos muy bien, pero yo creo que también habíamos estudiado lo que se podía dar en el segundo tiempo y trabajamos desde el domingo anterior los diferentes escenarios y gracias a Dios las cosas en su mayoría salieron bien, pero hay mucho que corregir.

¿Termina contento con el nivel de Ryan Bolaños y Orlando Sinclair?

Estoy increíblemente complacido con Ryan y Sinclair, pero no solo ahora, sino cuando han entrado de suplentes también. En mis últimos años de juego me tocó sufrir en la banca pero jugué las finales, entonces esto es algo que yo quiero trasladar porque uno siempre debe estar preparado y listo.Ellos sacaron nota muy buena como el resto de jugadores.

¿Cuál es el mensaje al ganar sin Mariano Torres?

El resultado es un respaldo para Mariano Torres, pero también para el resto de muchachos. Nosotros solo pedimos que se esfuercen y hagan su mejor trabajo en la cancha, que piensen en sus familias, en los compañeros que por una lesión, una decisión o una expulsión no pueden estar.

¿Estará Mariano Torres el próximo domingo?

Todo es como se hace en el Saprissa, son decisiones colegiadas. El cuerpo médico junto con los fisios, el preparador físico, mi persona y sobre todo Mariano tomaremos las decisión. Mariano está mucho mejor, pero todo dependerá de la recomendación médica y lo que él sienta. Nosotros no queremos perderlo por tres partidos. De momento vamos a esperar...

¿Hay ilusión por el bicampeonato?

Nosotros estamos ilusionados, en el camerino hay cohesión, hay espíritu de lucha con miras a la obtención del bicampeonato. Creo que más de 10 años de que un equipo no lo logra, pues estos muchachos lo quieren lograr por una cuestión de logro personal pero también para la afición.

¿Cuánto mérito tiene usted en el actual Saprissa?

Yo creo que nosotros los que estamos al frente tenemos que pasar a segundo plano, porque los actores principales son los jugadores. Nosotros somos una guía, diseñamos trabajos en los entrenamientos y pueden ser buenos o malos, pero quien los hace buenos o malos son los jugadores. Los jugadores nuestros los han hecho buenos en nuestro caso. Yo a ellos les digo siempre: a como se entrena usted juega y eso es real en este caso.

¿Le gustaría seguir al mando de Saprissa el otro torneo?

Yo tengo bien claro que mi labor al frente es hasta el último partido de la final que esperamos que sea en tres partidos, para eso nos hemos preparado mentalmente. No he pensado en más allá, entiendo que don Ángel Catalina debe tener su plan A, B y C... Eso lo respeto.Ojalá yo pueda entregar el puesto siendo campeón.

En el camerino de Saprissa se nota un gran respeto por todos sus integrantes...

En mi familia así fue con respeto. Yo fui formado por Saprissa y la verdad siempre encontré respeto. Cuando yo estuve como jugador no recuerdo un entrenador que nos faltara el respeto. Sí se habla fuerte, se corrige, pero entre seres humanos nos podemos entender.