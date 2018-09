Creo que usted se está refiriendo a la última línea, yo cuando pienso en defensa, pienso en conjunto. No fuimos tan precisos y sin desmeritar lo de San Carlos, dos de los goles no fueron jugadas fabricadas, si no algún pequeño despiste que lamentablemente terminamos sacando la pelota de nuestro marco. Hay que seguir trabajando, en el aspecto psicológico, en la parte de videos con ellos, para que vean lo que está sucediendo, los movimientos que hicimos o no. Tenemos que ocuparnos en eso y lo que veo es el contexto general, cuando fallamos en defensa son todos los once, porque probablemente veamos el producto final, no dónde se inició la jugada.