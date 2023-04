Vladimir Quesada: ‘El que no aguante la presión no puede estar en Saprissa’

Vladimir Quesada se siente a gusto como entrenador de Saprissa. Sabe en lo que se metió y no siente temor, para él la exigencia de ganar y ser campeón con el equipo, es algo que experimentó desde que empezó a formarse bajo los colores morado y blanco.

Quesada afirmó que no lo presiona que la dirigencia lo haya ratificado como el entrenador del plantel hasta el final del campeonato y esto lo obliga a ir por el bicampeonato.

- En estos partidos que ha dirigido. ¿Qué ha detectado que debe mejorar su equipo?

- Mejorar muchas cosas, la perfección no existe, perfecto solo Dios. Pero la idea de nosotros es tratar de buscarla, hay que buscarla y traigo a colación aquella palabra tan reiterada, solo se consigue con trabajo. Nosotros creemos en eso, hacemos las cosas bien en muchos aspectos, pero todavía podemos mejorar.

En el camerino, Kendall Waston tocó ese punto, dijo ganamos, estamos contentos por el resultado, pero todos y él se puso en primera persona, todos debemos estar conscientes que se debe mejorar.

- A usted lo ratificaron como técnico del equipo hasta final del torneo. ¿Siente presión por salir campeón?

- Llegué a este equipo en 1978 y desde ahí aprendí, teniendo 11 ó 12 años, que en este equipo hay presión para ganar partidos y ganar campeonatos. Desde que se juega aquí desde esa edad, la presión existe y así lo entiendo. Siempre he dicho que quien no aguanta presión en Saprissa, no puede estar en Saprissa y así se lo he hecho ver al grupo y lo tienen claro. Aquí siempre hay que ganar y los rivales nos van querer derrotar, estamos para ganar campeonatos y con respeto a todos los demás, estamos en el equipo más grande y el más ganador y en Saprissa se debe salir campeón.

LEA MÁS: Mariano Torres codo a codo con goleador histórico de Saprissa

- ¿Por qué usó a Pablo Arboine como lateral derecho, teniendo en la banca a Youstin Salas, quien ha jugado en esa posición?

- Pablo Arboine tal vez en Saprissa no lo hemos visto como lateral derecho, pero yo sí lo vi jugar muchas veces en esa posición con Santos de Guápiles. Quisimos observar algo, porque en algún momento tendremos que seguir usándolo como lateral. Eso es lo bueno que en el plantel contamos con futbolistas que no solo pueden cumplir la función de un puesto y hoy día el fútbol es así, es de jugadores que manejan dos o tres posiciones y eso nos da una gran solvencia.

Vladimir Quesada lleva un 100% de rendimiento en Saprissa. Tres partidos dirigidos e igual número de victorias. (JOHN DURAN)

- ¿Cuando usted hace variantes, siente que quienes saltan del banquillo están al mismo nivel que los titulares, o hay diferencias entre ellos?

- Todos son importantes para nosotros. Los muchachos que entraron de la suplencia, creo que nos volvieron a levantar el equipo. Hubo un momento donde San Carlos, al que felicito, porque vino a hacer un gran trabajo, nos complicó el partido.

Esto me hizo recordar que no hay partido fácil, no recuerdo haber estado en un juego fácil, tanto como jugador, como entrenador. Como decía mi antecesor en el puesto, todos los equipos que vienen a jugar a Saprissa magnifican sus potencialidades y eso lo tenemos entendido. Las variantes de alguna manera llegaron a ajustar las cosas que nosotros veíamos y fue como un segundo aire para el equipo.

- ¿Regresa Fidel Escobar. Esto le cambia la línea de cuatro que ha utilizado o volverá el equipo a jugar con tres centrales?

Fidel a partir de esta semana entra a hacer sesiones de trabajos colectivos. Hasta el día de hoy ha sido un referente en el equipo, muy profesional, muy competitivo como hay otros ahí en el camerino y bueno, entrará a competir por un puesto como lo hacen todos diariamente. Valoraremos la situación a la que me hacen referencia con la pregunta. Estamos contentos de que Fidel, Bolaños, Esteban Alvarado, quienes estuvieron esta semana afectados por diferentes situaciones, ya puedan competir y participar de los entrenamientos.