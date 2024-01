Vladimir Quesada dice que se debe sancionar a los juntabolas

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, terminó satisfecho con el trabajo de su equipo y, por supuesto, con la victoria 0-2 ante Sporting.

Vladimir manifestó que su equipo fue mejor que el rival en el primer tiempo y lamentó que no anotaran un gol más en ese lapso, pero reconoció que Sporting fue mejor en el complemento.

En la conferencia de prensa, a Quesada le consultaron sobre la sanción de cuatro partidos que le impusieron a Jefferson Brenes, luego del encuentro contra Herediano por empujar a un juntabolas y el timonel indicó que debe existir sanciones para los recogepelotas, quienes en todos los estadios atrasan los juegos si el cuadro local lleva la ventaja.

- ¿Qué sucedió en el inicio del segundo tiempo? ¿Fue virtud de Sporting que encimó a Saprissa?

- En los partidos anteriores dejamos los puntos en las dos áreas, no fuimos contundentes y los rivales sí lo fueron. Fue un buen primer tiempo y pudimos sentenciar, las opciones creadas fueron bastantes y no fuimos certeros, pero eso llegará. Probablemente en el segundo tiempo nuestras fuerzas disminuyeron, jugamos con varios muchachos que fue su primera vez como estelares en este torneo y conforme avancen los partidos terminarán mejor.

“Debo reconocer el pundonor, deseo y fútbol de Sporting. En el segundo tiempo fueron mejores en la tenencia del balón, no debemos dividir la pelota y no entregarla al rival. Cuando tuvimos el balón lo hicimos bien y cuando se debe hacer bloque, los muchachos tienen la madurez para entender qué deben hacer.”

- ¿Cómo toma la sanción de cuatro juegos que le impusieron a Jefferson Brenes?

- Es lamentable. Creo que le tenemos que poner atención a lo que sucede en todos los estadios con la actuación de los juntabolas, se debe estipular y establecer una sanción e incluyo a los que están en el Ricardo Saprissa. En Liberia, a Douglas Sequeira lo tenía vacilado el juntabolas.

- ¿Qué le parece que se cambie el formato del campeonato y por qué trajo a Eduardo Anderson?

- La actuación de Eduardo en San Carlos habla por sí sola, desde que jugó con San Carlos nos llamó la atención, posee buena marca, buen juego aéreo y tiene perfil de futbolista internacional. Creo que nos va a dar una gran ayuda, sobre todo porque ya vienen los partidos de la Concacaf y el Philadelphia Union cuenta con dos atacantes que son fuertes y grandes. En cuanto al formato no he escuchado nada y tampoco sé nada de nuevas propuestas. Si ahora se habla de cambios, me parece que hay mala planificación, todo eso se debió tomar en cuenta desde antes y preguntarle a quienes están metidos de lleno en el fútbol, como Paulo Wanchope, Óscar Ramírez y Carlos Watson, quienes los podrían asesorar.

- ¿Siente que Saprissa no se siente tan a gusto en grama artificial?

- Para nadie es un secreto que nosotros no entrenamos en césped sintético, entendemos que entrenar en esas gramillas es perjudicial para el grupo. Al estar acostumbrados a cancha de césped natural es diferente al pasar el balón o el rebote en campo artificial. Por nuestra situación geográfica entiendo que el país necesita campos sintéticos. Probablemente nuestro juego no es el mejor en cancha artificial, pero a pesar de eso en los tres torneos anteriores este equipo fue campeón.

- ¿Yoserth Hernández salió con una molestia y qué valoración hace de su juego?

- Yoserth está en un proceso de adaptación y creo que hizo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, bajó un poco en el segundo, pero es normal, conforme avance el torneo, él y el grupo irán en ascenso.