Vladimir Quesada dice que a sus jugadores les vio el ‘ojo de tigre’

El juego ante San Carlos, pero sobre todo el resultado, dejó satisfecho a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quien elogió la actitud de sus jugadores. El timonel resaltó que el plantel nunca bajó la guardia, pese a que desde el minuto 27, su equipo perdía 0-2. Al final empató y avanzó al imponerse en los lanzamientos desde el punto de penal.

Por si fuera poco, Saprissa se midió a los norteños en los cuartos de final del Torneo de Copa, con 12 bajas por lesiones y llamados a selecciones, y Vladimir debió recurrir a figuras con poco ritmo, así como a otros como Christian Bolaños, quien ingresó en el segundo tiempo y recién se recuperó de una lesión.

- ¿Cuál fue la clave para clasificar, tras estar contra la pared 0-2?

- Nos deja muy contentos. Fue un partido muy difícil, jugamos ante un equipo muy bien trabajado, es un cuadro difícil en su cancha y lo demuestra de visita. A San Carlos debo reconocerle su trabajo, es complicado de enfrentar y el reflejo de eso fue el partido. Pese a nuestras bajas no es una excusa; son 12 ausencias entre lesiones y jugadores en sus selecciones. Lo hablaba con Kendall Waston, y a pesar de ir perdiendo, se pudo ver la actitud de los muchachos. No había un derrotismo, y como decían antes algunos entrenadores, se les veía el ojo del tigre, esos deseos por revertir las situaciones en el terreno de juego.

- Usted resaltó que la afición los acompañara en el estadio, pero también, un grupo de seguidores le reprochó y silbó a algunos jugadores. ¿Cómo trabajar para que el futbolista no caiga en desconfianza?

- Históricamente, a todos nos han silbado o reprochado porque las cosas no salen bien. Somos Saprissa y hemos acostumbrado a la afición a ganar; hemos hecho una afición exigente y tienen el derecho, pero son pocos los que silban. Lo he dicho en otras ocasiones, nuestra afición cambió, es más madura. El grueso es más pensante y razona lo que pasa en el terreno de juego. Algunos no entienden que la reacción no es silbar, sino apoyar y aplaudir cuando las cosas no salen.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, destacó que nunca vio derrotismo en sus jugadores. Aquí junto a Ricardo Arguedas, su asistente. (Jose Cordero)

- ¿Cómo toma el movimiento al inicio del partido inclinarse sobre una rodilla para apoyar a Javon East por el tema del racismo?

- Es algo de todos, la campaña de Unafut la tenemos que respaldar todos, primero ellos tomando las decisiones correctas. Nosotros vamos a estar atentos a eso y ustedes (periodistas) tienen un poder en sus manos, libretas y micrófonos, porque la gente les cree y ustedes son educadores. Parte de la campaña es unirnos y erradicar esa violencia contra cualquier ser humano porque es diferente en algo, por color, género, gustos, no sé. Esa violencia de racismo no solo se vive en el terreno de juego, es algo que se da día a día en la sociedad, que está enferma.

- ¿Por qué se guardó a Kendall Waston y a Javon East y en el segundo tiempo debió recurrir a ellos?

- Hemos tenido muchas bajas por diferentes razones y tengo que pensar, y por eso le pido sabiduría a Dios para que me ayude a tomar decisiones. En tres días tenemos otro juego importantísimo en el campeonato y hay jugadores que han venido con mucha carga y muchos no habían salido de la cancha y había que arriesgar. Yo puedo estar tranquilo, pero por dentro pienso, si meto a este, que ha jugado muchos partidos, lo descanso. En la medida de lo posible, mientras pueda darle algunos minutos de descanso me deja tranquilo. Hubiera querido darle un poco de descanso a Jefferson Brenes y a Gerald Taylor pero el partido se presentó de tal manera que lo que en algún momento planifiqué, hay que cambiarlo y adaptarse a eso. Creo que quienes jugaron hicieron bien las cosas, esto es colectivo y mostraron esos deseos enormes de ir hacia adelante a pesar de la adversidad.

- Se le viene Herediano en la semifinal, ¿cómo analiza al rival?

- Importantísimo y dificilísimo, sin importar el rival. Toca Herediano y va a ser una semifinal complicada y en su momento pensaremos en eso, pero ahora nos centramos en Liberia, rival del sábado en el campeonato.