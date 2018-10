—Durante la semana me preguntaron sobre lo que esperaba del clásico y yo dije que me inclinaba por un partido abierto, un clásico ofensivo de parte de los equipos. Me parece que el juego cumplió las expectativas. Creo que los dos equipos, cada uno con su estilo y sistema de juego, buscó el arco contrario. Sobre todo en el primer tiempo, cuando el partido fue muy atractivo para la afición. En el segundo tiempo las opciones disminuyeron y al final es lógico que los que salimos más contentos somos los saprissistas, aunque creo que todos deberíamos estar contentos por lo que se vio en el compromiso.