Vladimir Quesada: ‘A mí no me van a despedir’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, envió un mensaje a aquellos que se ‘preocupan por su futuro’ y aclaró que no planea abandonar Saprissa.

“A mí no me van a despedir, me van a decir, Vladimir, hágase a un lado y vuelva a sus labores en divisiones menores. Yo seré respetuoso cuando llegue ese momento. Igual de respetuoso fui en una situación de emergencia cuando me pidieron que estuviera al frente de este gran grupo de jugadores”, declaró Vladimir Quesada.

El técnico hizo estas afirmaciones antes del partido programado para este sábado a las 8 p. m. en casa de Herediano. A través de un video proporcionado por el departamento de prensa de Saprissa, respondió a las consultas que le fueron dirigidas.

Vladimir Quesada aclara su futuro com Saprissa

“Lo que sucedió no se puede olvidar (la eliminación ante el Real Estelí), pero debemos dejarlo atrás. Lamentarnos solo nos debilitará, mientras que superar estas situaciones, teniendo en cuenta que hemos trabajado arduamente para competir en los torneos en los que hemos participado, nos fortalecerá, como ha ocurrido hasta ahora”, afirmó Vladimir.

Para el técnico saprissista, la mentalidad de su equipo debe ser la de siempre, ganadora, y según dijo, eso lo ha conversado con los jugadores.

“Hemos pasado un duelo, un gran dolor, una gran tristeza, pero los partidos son tan seguidos que no nos podemos, y en este caso, el jugador no se puede quedar lamentándose de lo sucedido. La consistencia tiene que ser la que hemos mostrado, y debemos tener la consistencia mental para encarar los partidos, independientemente de a quién enfrentemos”, señaló Vladimir.

"Le agradezco a todos aquellos quienes se preocupan por mi futuro, pero voy a estar aquí hasta que mis autoridades me lo digan, así que no se preocupen tanto", dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa se mide a Herediano, con el que perdió 2-1 en el Estadio Ricardo Saprissa, y Vladimir lo definió como un adversario muy calificado que llega muy fuerte tras eliminar al Comunicaciones de Guatemala de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Está en nosotros levantar el estado emocional y controlarlo, y que las emociones no nos ganen al enfrentar el partido. Hemos sido un equipo fuerte y que ha competido en todos los flancos. Sabemos que Herediano viene fuerte, y esperamos que sea un buen partido, que ambos equipos se entreguen y respetemos el fair play”, expresó Quesada.

Vladimir añadió que ante los florenses hará algunas variantes, pero aclaró que lo hace debido al trajín de juegos que ha tenido el plantel.

“Es normal que haya cambios, porque no hemos dejado las tres competencias, y siempre lo dijimos, de alguna manera hay jugadores que presentan algún tipo de señal y debemos cuidarlos. Siempre habrá rotaciones, habrá tres o cuatro jugadores que le darán espacio a otros de sus compañeros para saltar al terreno de juego y hacer las cosas bien”, aseguró Vladimir.

Vladimir añadió que Saprissa enfrenta este fin de semana una situación similar a la de la semana pasada, cuando perdió en Nicaragua y el domingo sacó el triunfo contra Guanacasteca.

Respecto a Mariano Torres, quien tras dos meses y medio sin jugar actuó durante 30 minutos contra el Real Estelí, Vladimir no confirmó si lo tomará en cuenta para este sábado contra Herediano.

“No vamos a precipitar el ingreso de Marino al once, eso será poco a poco. Junto con el cuerpo médico, los preparadores físicos y el cuerpo técnico, tomaremos una decisión final”.