“Los penales me gustan, me apasiona, me llena de adrenalina y esta vez no me salí con la mía, como se dice. Dudé al final, me iba a tirar al lado que lo tiró Mac y al puro final lo cambié, fue un instinto que me dijo que lo hiciera así pero no es excusa. Él tiró bien, aprovecharon la opción y seguimos trabajando”, manifestó Madrigal.