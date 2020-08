Eso me reconforta, por eso es que hoy me dieron esto y con tranquilidad, con todo lo que he vivido como jugador, lo que he trabajado para ganarme la licencia, el trabajo con el alto rendimiento, eso me da la experiencia. No es fácil venir a un partido como estos y dar la cara, pero yo dije, no importa. Me toca a mí, trabajé durante la semana, lo hicimos bien y este sábado fue el puntillazo final para ganar esto. Eso no quiere decir que ganamos el campeonato del mundo, pero se gana hasta en las bolinchas, yo quiero siempre ganar, en cualquier cosa que juegue yo quiero ganar. Y si hay juego de bolinchas, yo quiero ganar.