Víctor Hugo Alfaro: ‘Vemos a mediano plazo la profesionalización del fútbol femenino’

Víctor Hugo Alfaro destacó que hay equipos que lograron generar sus propios recursos para el fútbol femenino. (Prensa Uniffut)

En el fútbol femenino hay una realidad y es que está en pleno crecimiento. Según el presidente de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), Víctor Hugo Alfaro, muchos comprendieron ya que las mujeres tienen un espectáculo que dar en la cancha y que es una actividad que a la gente le gusta.

Por eso cree que todos los pasos que se han dado hasta el momento valieron la pena, pero que se debe continuar en esa dirección.

El jerarca del fútbol femenino acababa de firmar la renovación del contrato de patrocinio con Banco Promerica hasta junio de 2025 y consideró que eso “le va a ir dando la igualdad y realidad que se merecen las mujeres con respecto al tema del fútbol en este país”.

Para todas, el gran sueño es que el fútbol femenino llegue a ser profesional en el país. Y eso es algo que él tiene claro.

“Yo creo que hay que dar espacios firmes, despacio, pero firmes, no se puede correr mientras no tengamos en realidad nosotros una empresa privada totalmente convencida de que puede poner muchos recursos en el fútbol femenino”, expresó Alfaro.

Eso sí, afirma que no hay duda de que el tema cambió por completo con las experiencias de Alajuelense, Saprissa FF, Sporting FC, Herediano y un Dimas Escazú que ha hecho una plataforma importante en un cantón donde no había esa tradición.

“Creo que eso hay que valorarlo mucho. Vemos a mediano plano la profesionalización del fútbol femenino”, afirmó.

De inmediato dijo que todo tiene que ser paso a paso.

“Nosotros no queremos generar a los equipos de fútbol problemas, queremos generarles soluciones. No queremos por ejemplo que los equipos anden con problemas con la Caja Costarricense de Seguro Social, con problemas de pagar salarios, sino que lo que queremos es generar una plataforma firme para que esos problemas que los hemos vivido en otros deportes no nos toque a nosotros también andar solucionándolos”, destacó.

Sin embargo, asegura que el fútbol femenino está en una transición “importantísima”.

“Poco a poco los equipos han entendido que eso se puede hacer. Tengo la fe que después de estos años, que nos quitaron mucho espacio de lo que ya teníamos recorrido, podamos dar ese salto importante”.

En Avenida Escazú se dio a conocer que Banco Promerica seguirá patrocinando al fútbol femenino hasta junio de 2025. (Prensa Uniffut)

Y añadió: “Ya hay equipos que tienen un músculo importante para poder generar recursos, pero también tenemos que ir poniendo dos o tres equipos que andan por ahí en el mismo nivel. Esperemos que el proyecto de profesionalizar el fútbol femenino sea equitativo para todos los equipos”.

Este es un año especial, porque aparte de que los focos de atención están puestos sobre la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 que será en agosto, el país también será la sede de la Copa Uncaf de campeones.

“Hemos pasado dos años muy difíciles, pero seguimos manteniendo nuestra estructura, los campeonatos siguen adelante, tanto de Primera como de Segunda, de tercera y de ligas menores. Eso nos llena de mucha satisfacción. Tener también el Torneo Centroamericano de equipos campeones de Uncaf es parte importante de las organizaciones que tenemos este año y seguiremos trabajando muy fuerte”.

Sobre la Uncaf, Alfaro reseñó que está previsto que se efectúe en setiembre o en octubre.

“Don Rodolfo Villalobos pidió la sede y se nos dio. Nosotros fuimos pioneros en organizar una Uncaf de equipos campeones y yo creo que en ese sentido se confía en el trabajo que hace Costa Rica”, finalizó Víctor Hugo Alfaro.