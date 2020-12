“Hay varias áreas, una volante ofensiva que no tenemos, porque ahí hemos improvisado con Katherine Alvarado, pero realmente no tenemos una nata. Reforzar el ataque con al menos un par que puedan jugar por dentro, como puntas o por el costado. En la lateral izquierda hay necesidad porque no tenemos tampoco una como tal, y otra jugadora en la zaga”, puntualizó.