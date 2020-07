No culpo a los que le hayan dicho que son muchos recuerdos. Sería muy egoísta dejar de lado los recuerdos. Sí le puedo decir que los únicos recuerdos que guardo son los positivos. Los negativos los puse en el reciclaje. Sí hay experiencias de todo tipo. Recuerdo el debut, cuando me invitaron a entrenar con el primer equipo. En el camerino de Primera las vivencias son buenas, eso me permitió crecer mucho.