Obviamente mantener el arco en cero, porque eso es un objetivo que tienen todos los equipos, mantener el arco en cero es lo que da más tranquilidad, inclusive a sus ofensivos, porque no te da una responsabilidad extra. Uno sabe que el equipo está empatado y tenemos muy claro que nuestro equipo va a crear opciones, entonces habrá que seguir haciendo conciencia de la importancia de esa situación, si no se da, entonces hay que redoblar esfuerzos, no lo hemos podido hacer ante Limón y Guadalupe, pero sabemos que tenemos esos arrestos y otras veces lo hemos demostrado. Entonces habrá que seguir mentalizándose, eso es un detalle. Lo otro es nunca perder la confianza o yo prefiero decir, no alimentar la duda, porque cuando los resultados no son todo lo que uno desea, perder la confianza sí es algo duro, eso pasa por la parte mental. En lo físico, Pier (Luigi Morera) y Daniel Torres han hecho un gran trabajo, en lo deportivo Vladimir con la táctica creemos que vamos bien y también hemos trabajado parte mental para que los muchachos mantengan confianza del buen trabajo que se hace entre semana, que lamentablemente en cuanto a resultado y algunas acciones no se nos ha dado el día de partido.