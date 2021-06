Las estadísticas son muy bonitas cuando son positivas, pero cuando son negativas uno las deja de ladito, le voy a ser franco. Tiene mucho que ver con la parte mental. No podíamos venir pensando que no lográbamos un triunfo desde hace no sé cuantas fechas. Sabíamos que había que enfrentar un buen rival que, además, planteó un esquema de salida con un 4-4-2. Después nos cambió a línea de tres y adelantó a sus laterales. Ante esos cambios, los nuestros supieron asimilar y acomodarse. Las estadísticas son números y son secos. En lo interior uno tiene que ver el macro, el total. Es muy difícil cuando uno no gana y explicar que se ha jugado bien. Yo creo que en partidos anteriores no hemos jugado mal. Hemos cometido errores que nos han costado. Igual hay que armarse de valor y darse cuenta de que cuando la cuesta está empinada hay que meter la doble tracción, como hicieron los muchachos el día de hoy.