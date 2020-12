Yo estoy en este puesto desde hace un año, ¿cierto?, hace un año. Estando acá, desde hace un año, le puedo decir que Wálter tiene un torneo internacional y uno nacional, de antes no podría hablar de si las decisiones fueron por lo que significa o no significa él. Hoy le puedo decir todo lo que fue como jugador, es un legado que no se va a borrar, pero sí estamos conscientes de que lo que es como técnico es punto y aparte y tendrá que seguirlo forjando mientras esté en esta profesión y él está consciente de esa responsabilidad.