No tiene nada extraño, yo antes he dicho que ser saprissista es un sentimiento diferente y le repito, lo acepto, no estamos hablando del partido contra Limón y se me hizo la pregunta y comentaba que yo en lo personal, hablando como saprissista. Lo de perder el torneo yo lo acepto, pero soy un pésimo perdedor, no me gusta, no sé perder en esta institución aunque perder es parte del deporte, y lo admito, pero partido a partido espero ir superando, porque no soy de dejar las cosas de lado, constantemente estoy recordando porque perder siendo parte de esta institución es inadmisible, uno nunca tiene eso en la cabeza, no es de extrañar que no lo superemos.