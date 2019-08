Al minuto 30 del primer tiempo hay un jugador lesionado de la UCR, pero ellos siguieron la acción porque iban en contraataque. En la acción no estoy muy claro porque estaba en otro asunto con mis compañeros y estoy muy largo. El jugador de los universitarios está lejos de la cancha con su cuerpo médico y el árbitro da el aval para jugar. Creo que no hay nada antirreglamentario. No faltó ética deportiva, en el fútbol nos han pasado muchos chascos en contra. Soy muy honesto, la verdad si hubo algo, no lo vi. De repente el fútbol es de viveza, no siento que haya sido de viveza, fue una acción normal de saque de puerta y jugar.