-No es fácil cuando tenés un rival que desde el minuto uno empieza a hacer tiempo. Atacamos, espaldas, tuvimos posesión de balón, yo no puedo aceptar que un equipo que tiene entre comillas, estilo europeo venga a perder tiempo. Si el árbitro cuando tienen que pitar faltas para que el juego sea más dinámico no las pita, no pitan un penal con la modificación de regla, esas cosas van desmeritando el fútbol y las debemos corregir.