“Hubo noches que me daban las 2 a. m. o 3 a. m. y no podía dormir por las responsabilidades que tengo y saber que no tengo el dinero, si yo no conseguía trabajo se me habría complicado el mundo, no sé estaría vuelto loco, son muchas cosas que tengo que pagar, se me complica, solo del préstamo es demasiado, dos días de intereses hubiera sido algo loco para mí”, dio a conocer.