Las niñas no acostumbran jugar fútbol entre ellas: no tienen la mentalidad de la “mejenga”, del fútbol en tanto que agente de integración convivencial, de un espacio de socialización tan legítimo como jugar de casita o arrullar muñecas. Es por esto que su iniciación en el fútbol solo puede darse en un contexto mixto. Ya entradas en la secundaria, como señoritas de 12, 13 o 14 años, pueden pasar a integrar equipos exclusivamente femeninos. Pero amigos: comenzar a aprender el arte del fútbol a esas edades condena a nuestras jugadoras a un rezagamiento insuperable en el desarrollo de sus facultades y de su habilidad balompédica. Hay cosas que se aprenden muy temprano en la vida, o no se aprenden nunca. Negarle el fútbol competitivo (con varones) a nuestras niñas es pigmeizar su evolución, criar arbolitos bonsái, piecitos atrofiados de geishas.