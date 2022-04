‘Uno es un ser humano como cualquiera’, afirma Christian Bolaños sobre su visita a Picnic

El pasado sábado trascendió que el futbolista Christian Bolaños estuvo en el festival musical Picnic. Esta situación generó una serie de comentarios en redes sociales y cuestionamientos, ya que el volante se ausentó ese día por una lesión del partido que los morados perdieron ante Santos 2 a 1 y los envió al puesto 11 del Torneo de Clausura 2022.

Bolaños no se ha referido al tema hasta el momento, aunque el día del evento brindó unas declaraciones al canal de YouTube “A la vuelta cae”, de Andrés Araya, el cual tiene una sección dedicada a “colarse” en eventos masivos como el festival Picnic.

En medio del show musical, el volante morado afirmó que estaba en el evento con amigos y “disfrutando un poco de la música sanamente”. En el intercambio de poco menos de un minuto, Bolaños aprovechó para mencionar que participar en este tipo de eventos no los hace menos profesionales.

“Uno disfruta sanamente, pero cuando uno deja el fútbol a veces la gente dice que uno ya no es profesional, uno es un ser humano como cualquiera” aseguró Bolaños al canal de YouTube de Araya.

En tanto, el técnico Jeaustin Campos recalcó el mismo sábado que Christian estaba lesionado y prefirió no ahondar mucho en el tema. El estratega enfatizó en que la decisión de los jugadores no convocados de asistir o no a los partidos a acompañar al equipo “es un tema individual”.

“Está en cada uno si quiere acompañar al equipo, quedarse en su casa o tener algunas situaciones. El tema va más allá de eso, porque son situaciones que se manejan a lo interno, en cuanto a la toma de decisiones, de qué se va a hacer y de si van a hablar Ángel (Catalina) o el doctor.”

Por el momento, ni la institución ni Campos han brindado una posición firme sobre el tema, o al menos no públicamente. Otro de los morados que supuestamente estuvo en Picnic el mismo sábado fue Kendall Waston, también lesionado.

Ambos jugadores están prácticamente descartados para medirse a la Liga el miércoles, ya que Bolaños realizó trabajos diferenciados el lunes y Kendall aún no está totalmente recuperado tras su dolencia.