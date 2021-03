Había que tomar decisiones para ubicar al mejor en cada puesto, no ponerlos a todos lo que tiene características similares en diferentes lugares. Por ejemplo, el fuerte de Rándall Leal es ir por la izquierda y no por el centro, el mejor potencial de Alonso Martínez no es claramente ser “9″. Así mismo Luis Díaz es mejor por la derecha y no a la izquierda. Lo mismo de Marvin Loría que se perdió más centralizado.