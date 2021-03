“Más allá de pensar en contrato largo o no, el sentimiento de estar acá, de jugar, de ser titular, va más allá de lo económico, de lo largo del contrato. Me llena mucho estar en Saprissa y jugar, y hacer todo lo que hago, los títulos, me llena de orgullo que a pesar de la edad me he mantenido bastante, creo que el único que desde 2014 está aquí”, mencionó.