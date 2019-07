“Lo que se hizo fue interpretar ese artículo y llegamos a la conclusión de que el espíritu es que solo haya cuatro jugadores extranjeros en el terreno de juego, no importa si uno es sub 21. En resumen no vemos que haya ninguna transgresión en el caso concreto de Alajuelense al haber alineado a Zabala como titular”, explicó Otto Patiño, vicepresidente de la Unafut.