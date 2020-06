De igual manera, lo del panameño es de destacar, por nivel y constancia. A sus 35 años y tras un breve paso por Jicaral, los saprissistas no lo tomaron en cuenta, pero los erizos vieron sus fortalezas, se lanzaron por él y el zaguero no desaprovechó: estuvo en 21 de los 24 partidos de su club (20 titular y solo entró de cambio en la jornada 22), contabiliza un gol, no tiene rojas y apenas recibió cinco amarillas.