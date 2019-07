Si ya no hay equipo pequeño, ¿podemos pedirle a la Sele que le pase por encima a Brasil? Probablemente, no: la frase aplica solo si a Costa Rica le cuesta derrotar a Bermudas. Si ya no hay equipo pequeño, ¿los ticos tienen todo para frenar la supremacía de los mexicanos en el torneo de la Concacaf? Probablemente, no: la frase aplica solo si un equipo de Nicaragua da dolores de cabeza. Si ya no hay equipo pequeño, ¿La U, Jicaral y Limón son candidatos al título? Probablemente, no: la frase aplica si alguno de los llamados grandes pierde puntos ante los de abajo.