“Sentí mucho miedo, por mi mente pasó que hasta aquí llegué. La verdad le agradezco mucho al cuerpo médico de la Liga. Ahorita no recuerdo el nombre, pero le agradezco enormemente porque yo le dije que no quería que pasara nada y él me prometió que todo estaría bien. Cuando lo escuché empecé a controlarme más. Yo estaba muy alterada, no me sentía bien, las palabras de él me tranquilizaron mucho”, afirmó.