“Son decisiones que se toman, a la hora de ser ofensivo es indistinto uno o dos delanteros, eso no quiere decir que no vayás a meter goles. Creo que tenemos un muy buen margen de anotaciones, a pesar de los que hemos fallado. Solo en el partido de Saprissa no anotamos. Si tenés un equipo con vocación ofensiva no importa la cantidad de atacantes”, señaló Rándall Azofeifa en relación al sistema de Herediano con solo un ariete.