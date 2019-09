“Tenemos un chico que nos llegó en 2015 con un talento impresionante. Nos cayó con 10 años, pero en ese momento su situación familiar era muy difícil... Cuando hablé con la familia, el papá lo que me dijo es: ‘Ahí anda ese mae, yo no lo atraso ni él me atrasa'... Imagínese eso con 10 años. Ese núcleo familiar estaba destruido, una de las tías consumía drogas... Él probó la marihuana, pero conseguimos rescatarlo y ahora está acá; se nos perdió como dos años, pero pudimos lograr que regresara”, manifestó West.