Puede tener usted la seguridad de que su persona no me inspira más que respeto, y su dificilísima profesión de árbitro no suscita en mí otra cosa que la mayor admiración. Se pueden equivocar los futbolistas, se pueden equivocar los árbitros, se pueden equivocar las aficiones, se pueden equivocar los dirigentes, se pueden equivocar los directores técnicos, se pueden equivocar los vendedores de maní a la entrada de los estadios, y ciertamente se pueden equivocar los comentaristas deportivos. Yo me equivoqué. Como todos los actores en la gran comedia el fútbol, también tengo derecho a eso. No estoy por encima de la capacidad para errar, para pifiar, para “botar penales”. No soy más que humano, y como tal, ejerzo esa muy humana característica que es la capacidad para cometer errores. Lo que he de procurar es que no se repitan, y tal será en lo sucesivo mi afán.