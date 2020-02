“No es algo de que tengo 36 años y puedo rendir, es que tienen que ver la trayectoria, siempre he trabajado, siempre me he ganado las cosas. Me formé en la Federación, empecé desde los 14 años, fui a mundiales menores, a mundiales mayores, tuve la gran dicha y la bendición de poder hacerlo. Eso es trabajo. Hay un factor muy importante que es que todavía quiero seguir compitiendo, tengo esa hambre, ese deseo de seguir haciendo lo que más me gusta y sigo disfrutando el fútbol”.