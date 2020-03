“A Jonathan McDonald le sacó la amarilla y a mí como capitán me dijo que le estaba haciendo gestos y no sé en qué momento. Otros compañeros me explican que fallamos en la marca, que no se hizo bien y ante eso, Jonathan golpea el suelo, por el fallo nuestro. Henry pensó que era con él. El consejo que les doy es que no se sientan tan aludidos los árbitros, porque tal vez no estamos refiriéndonos a ellos, o haciéndoles gestos. Se lo toman muy a pecho, porque no les estamos reclamando a ellos. A veces entre nosotros mismos nos hablamos, nos hacemos gestos y no es en referencia al árbitro”, detalló.