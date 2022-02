Un viaje maratónico le valió los tres puntos a Pérez Zeledón en su visita al Santos

Luis Stwart Pérez marcó el único gol del partido entre Santos y Pérez Zeledón. Fotografía: Prensa Pérez Zeledón (Pérez Zeledón )

Después de 16 horas de viaje, Pérez Zeledón se anotó la victoria por 1 a 0 en su visita al Santos de Guápiles y lo hizo con un gol de penal conseguido por Luis Stwart Pérez, en el minuto 40.

Fue un traslado maratónico, pero valió el boleto, porque es un resultado que fortalece la misión de los ‘Guerreros del Sur’ de olvidarse por completo de la sombra del descenso y concentrarse en hacer un buen torneo en este Clausura 2022.

Podría decirse que el partido fue parejo. Los guapileños lo intentaron, principalmente con Pablo Arboine y Josimar Méndez. Sin embargo, no estuvieron tan claros.

Inclusive, Kevin Ruiz por poco incurre en autogol al final del juego, luego de una pifia. Él intentó rechazar, pero el balón cruzó el arco y estuvo a nada de ingresar.

El capitán del Santos, Osvaldo Rodríguez, fue muy sensato ante la derrota, al asegurar que regalaron un gol y que eso en cualquier partido es un pecado.

Los guapileños venían de derrotar a Saprissa en Tibás y este sábado cayeron en su patio, podría pensarse en inconsistencia, pero según Rodríguez no es eso.

“Lo que voy a decir a la gente al final no le va a gustar, porque ellos van a tener su criterio. Creo que en estos últimos torneos se ha demostrado que cualquier equipo va a ganar en cualquier cancha. Entonces venir a decir que nos preparamos contra Saprissa y contra Pérez no, no tiene nada que ver. Pérez es un buen equipo y vino a hacer su trabajo aquí”, reseñó Rodríguez en Tigo Sports.

Santos optó por no alinear a sus foráneos que no cuentan con permisos de trabajo al día, luego de la directriz girada el viernes por la Dirección General de Migración y Extranjería. Y es claro que Javon East, Luis Paradela y Everardo Rubio son figuras importantes en Santos.

“Si le digo que no son figuras importantes los tres que perdimos sería mentirle, pero al final esto es un equipo y los que jugaron hay que apoyarlos a mil. Todos hicieron un buen trabajo, lo hablamos antes, no estaban ellos, es una oportunidad para los otros y por ahí hay que agarrar confianza. Ahora hacer un break, porque el martes viene algo diferente”, citó Rodríguez, en alusión a la Liga de Campeones de Concacaf

Por su parte, el generaleño Joshua Navarro dijo en Tigo Sports que su equipo se propuso mantener el arco en cero y que si eso pasa, arriba llegará la anotación.

“Hemos hecho goles en casi todos los partidos, entonces es importante sacar puntos de visita, ya que en la primera fecha contra Grecia empatamos y es muy importante este resultado”, citó Navarro.

Con este resultado, Pérez Zeledón llegó a nueve puntos en seis partidos y en la general tiene siete unidades por encima de Jicaral, que se mantiene en el sótano.

Santos, por su parte, registra cuatro puntos luego de cuatro presentaciones en este Clausura 2022.