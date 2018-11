“Siempre es importante tener al técnico que es la cabeza del equipo. Lo importante es conocer la idea, para eso se da una charla y a mí me gusta poner mucha atención, a pesar de que no estoy jugando. Me gusta saber qué es lo que se va a plantear tácticamente, el partido no es solo llegar y sentarse ahí”, dijo Cambronero.