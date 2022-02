Un Saprissa sin goleador mira otra vez al delantero que no se rinde por nada

El eterno problema de Saprissa en la ofensiva se mantiene un torneo más, porque los morados siguen sin tener un goleador en el inicio del Clausura 2022 y la tarea parece difícil de completar. Su nueva esperanza en ese apartado es Ariel Rodríguez, delantero 100% recuperado y quien goza del apoyo de la afición.

Las apuestas de la gerencia deportiva para este año aún no cumplen con ese rol. Francisco Rodríguez anotó contra el Herediano, pero desde entonces no ha pesado en el ataque, pese a ser el centro delantero elegido por Iñaki Alonso.

Sus números y desempeño empiezan a desesperar a la afición morada; prueba de ello fueron los silbidos que recibió este domingo ante Guadalupe al salir de cambio, precisamente por Ariel, recibido con aplausos.

Pero la tarea de anotar no solo recae sobre ellos, la ‘S’ también se reforzó con el hondureño Darixon Vuelto y Andy Reyes en busca de esos tantos, pero hasta ahora ninguno cumple con el cometido. Además, Orlando Sincalir está lesionado. Por el contrario, los ocho goles concretados en el Clausura se reparten entre varios jugadores y en su mayoría recaen sobre volantes.

Mariano Torres suma dos anotaciones y con una aparecen David Guzmán, Marvin Angulo, Jaylon Hadden, Jimmy Marín, Francisco y ahora Ariel. El delantero que ha tenido meses difíciles a causa de las lesiones vuelve como la opción que hasta ahora no han podido dar los refuerzos.

“Tenía tiempo de no sentirme como me vengo sintiendo, he trabajado fuerte, lastimosamente muchas lesiones han pasado, pero eso ya quedó atrás. Agradecido con mis compañeros que siempre me han estado apoyando. Para nadie es un secreto que los goles dan confianza”, mencionó a FUTV tras el partido ante Guadalupe.

Rodríguez terminó con una sequía personal en el fútbol nacional que venía desde agosto del año anterior. Después aparecieron varias molestias que le impidieron jugar de forma regular, y este apenas fue su segundo compromiso en el Clausura.

“Soy muy fuerte mentalmente y a mí nada me va a parar, siempre adelante y con fe en Dios que vienen mejores cosas. Tenemos que mejorar muchísimo, si queremos ser campeones, debemos hacer mejor las cosas, ganar aquí y ganar afuera”, añadió sobre su presente y el del equipo.

Rodríguez le agradeció el apoyo a la afición y al mismo tiempo le pidió paciencia para mostrar la mejoría de la que hablan en el equipo tibaseño. También se unió a los mensajes de respaldo para el técnico Iñaki Alonso.

“El profe Iñaki ha venido haciendo un gran trabajo. Es un entrenador del cual podemos aprender mucho, tiene una buena metodología. A veces es difícil hacer todo lo que el profe quiere, hay que ir adaptándose a él, pero ha venido con mucha humildad y ganas y vamos a hacer todo lo posible para respaldarlo”, concluyó.