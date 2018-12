“En la actualidad, además de estar en el equipo trabajo en mantenimiento en el Banco Nacional, en Nicoya. Allí me encargo de chapear, limpiar y regar las matas y todo lo que tenga que ver con jardinería. Las personas pasan y me saludan y eso me hace sentir muy orgulloso. Además, les agradezco a mis jefes, quienes me dan permiso cuando lo requiero por mis obligaciones con la institución”, admitió Matarrita.