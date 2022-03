Un Iñaki Alonso sin crédito en Saprissa mira de cerca el abismo

Un sector de la afición ya se manifestó en su contra en la Cueva y lo silbó, en las redes sociales hasta le piden al presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, que ponga fin a la era de Iñaki Alonso y mientras todo esto ocurre, los resultados no llegan y los morados siguen en la parte baja de la tablas (noveno lugar).

[ Iñaki Alonso envía un mensaje de tregua a la afición de Saprissa ]

Si bien el formato del torneo y los propios rivales le permiten a la S estar a solo cinco puntos del cuarto lugar (Sporting con 14 unidades), el despegue que tanto añora Alonso no llega y su equipo no logra ganar esos dos o tres partidos que a parecer del timonel serían la solución a todo. Por el contrario, el rendimiento del Monstruo en el Torneo de Clausura 2022 es del 37%, es el quinto club que más goles recibe (11 en ocho partidos) y el sexto ataque con más goles (nueve tantos).

No es necesario estar dentro de la directiva de los tibaseños para reconocer que el crédito se acaba para Iñaki y que su posición en el banquillo es inestable, más aún si se ven los números globales de su gestión: de 19 partidos disputados solo triunfó en seis, empató cinco y perdió en ocho, para un desempeño del 40%.

El haber competido en gran parte de la serie ante Pumas, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (global 6 a 3), y el estar invicto ante Alajuelense (dos festejos y una igualdad) ya no le alcanzan al estratega, quien sabe mejor que nadie que este domingo tiene el abismo muy cerca, cuando visite al Sporting FC, a partir de las 3 p. m.

Saprissa compartió este jueves una fotografía del regreso de Kendall Waston a los entrenamientos. Iñaki Alonso lo podría utilizar ante Sporting FC, en la fecha 10 del Clausura 2022.

“Lo único es que puedo decir es que nosotros nos ocupamos de trabajar, que el compromiso y la ilusión es máxima. En el momento que consigamos esa racha de dos o tres partidos ganados, saldremos de donde estamos y estaremos en disposición de luchar por los objetivos que debe luchar esta institución. Tenemos las ideas, los conceptos, se trabaja y todo está. Sin embargo, nos falta constancia, regularidad y que se vea que el equipo empieza a fluir”, dijo Alonso tras empatar contra Jicaral.

Si bien, los futbolistas catalogan su trabajo como increíble, en palabras de David Guzmán, los resultados no confirman esto. Así mismo, más allá que los saprissistas justifican mucho de lo que pasa en que casi no tuvieron espacio de pretemporada y en las lesiones, casi mes y medio después de arrancar el Clausura 2022 están lejos de ser regulares en juego y en rendimiento.

“Los que hemos estado lesionados también tenemos responsabilidad. Hemos estado apoyando al grupo y vemos una evolución en los últimos partidos, pese a que en Jicaral el clima fue difícil y se venía de mucho desgaste. Hay que afinar detalles, se debe corregir y avanzar, pero estamos conscientes de que no hemos mostrado el mejor Saprissa”, comentó Ulises Segura.

Recupera fichas

No todo son malas noticias para el técnico de Saprissa Iñaki Alonso, quien al menos ya pudo tener en cancha a Kendall Waston, una solución a los problemas defensivos, y ya contó también con Ulises Segura en el trabajo con el resto del grupo,

Waston superó un problema de rodilla que arrastraba desde los juegos eliminatorios con la Selección, mientras que Segura sufrió problemas musculares, ya que viene saliendo de una dolencia importante en su rodilla y esto suele ocurrir. Eso sí, ninguna de estas dos figuras está al 100% aún, como ellos mismos recalcaron, así que será el cuerpo médico quien defina cuánto pueden actuar.

“Mis sensaciones son positivas, estaba muy ansioso por regresar lo antes posible y de una manera muy buena, en cuanto al estado de mi rodilla. No puedo decir que estoy al 100%, pero considero que estoy muy próximo a llegar a esto. He tenido algunos entrenamientos con el grupo y esto me ha ayudado a adaptarme y seguir pensando en la mejoría de mi rodilla. Estoy muy comprometido con todo lo que está pasando en el club. No estamos acostumbrados a estar tan abajo en la tabla, a nadie le gusta estar ahí y quiero hacer lo que sea para aportar”, manifestó Kendall.

Mientras que Ulises señaló que: “Fueron días difíciles, porque me dio mucha alegría jugar unos minutos en Guápiles y se dio esto (lesión muscular), pero era cargas que tenía que manejar en su debido momento. Ya estoy de vuelta entrenando con el grupo y quiero llevarlo con calma y no apresurarme”.

De quienes aún no se tiene información si reaparecerán son: Christian Bolaños, Darixon Vuelto, Orlando Sinclair y Ricardo Blanco. Todos ellos acarrean problemas y son duda.