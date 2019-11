"Es vacilón, he compartido con muchos aficionados de otros equipos, saprissistas, heredianos y cartagos y siempre está el vacilón, la jodedera, todo con mucho respeto, pero al final yo les termino diciendo: ‘usted le va a su equipo, pero le apuesto a que en su familia hay liguistas, porque siempre pasa, dígame quién', hasta que me terminan admitiendo que tengo razón y compran el artículo, una cosita. Una vez una señora llegó y me dijo que era morada envenenada, pero terminó llevando cuatro camisas de la Liga, para el hijo, el esposo y unos hermanos. Así es como todos compartimos en las ferias.