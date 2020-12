“Nos vamos a sentar con la dirigencia a ver qué rumbo quieren tomar. Tengo dos objetivos por los que me vine para acá y regresé a la provincia: el primero es que me fui hace 25 años y fue duro estar lejos de mis padres y no acompañarlos en muchas cosas, el otro es que este club de esta provincia tiene 17 años de estar en segunda y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Hay que hacer los ajustes que sean necesarios para el siguiente torneo, pero debemos intentar llevar a esta institución a la Primera División”, indicó Minor Díaz a TD Más.