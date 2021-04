“A veces se aislan mucho y la gente hace todo tipo de especulaciones y queda mucha confusión en el ambiente. Así se habló en un momento dado que Saprissa estaba a la venta y lo iban a comprar inversionistas extranjeros. Aunque por ahí se aclaró algo, no se dijo con tanta fuerza como merecía el asunto, más bien eso sirvió para que algunos contrarios salieran a decir que Saprissa era un equipo que estaba en venta al mejor postor, escribió un connotado exdirigente de Alajuela, para eso se prestan esas especulaciones. Porque así como lo dijo ese señor, con toda la mala intención, porque estoy seguro que Saprissa no estaba a la venta al mejor postor. Pero no se aclaró lo suficiente, entonces sí ha faltado un poco más, no se refieren lo suficientemente para disipar bien las dudas”, explicó quien disfrutó de dos campeonatos nacionales bajo su mandato.