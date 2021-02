Agustín Lleida llegó a un Alajuelense con recursos y, a golpe de buenas decisiones, una pizca de persistencia y –por qué no– buena fortuna, llevó a las vitrinas rojinegras los trofeos que se habían hecho esquivos en los últimos años. No fue el único responsable y quizá ni siquiera el más trascendental, pero más allá de aportes individuales, tan difíciles de cuantificar, me parece bien que tenga su documental, aunque sin aura mística (porque no es dios) ni épica (porque no es héroe).